Bursaspor, Galatasaray'da bu sezon Gomis'in arkasında kalan Eren Derdiyok'un transferi için görüşmelere başladı.

Bursaspor, Galatasaray'da Gomis'in arkasında kalan Eren Derdiyok'u gündemine aldı.

Yeşil-beyazlı kurmayların geçen sezon 19 maçta 3 gol, 2 asist katkısı sağlayan 30 yaşındaki tecrübeli santrfor için nabız yokladığı öğrenildi.

Bursa ayrıca, Lille'ye 3.5 milyon Euro'ya transferi gündemdeki Nijeryalı stoperi Ekong'un alternatifini Yunanistan'da buldu. Konya'dan Olympiakos'a transfer olan 30 yaşındaki Sırp stoper Jagos Vukovic'in transfer edilmesi planlanıyor.

Kaynak: haberinburada