Galatasaray'da sözleşmesi sonra eren Eraş İşcan eşi benzeri olmayan bir başarıya imza attı. 7 sezondur Galatasaray forması giyen İşcan sadece 18 maçta 10 kupa kazandı.

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren futbolcular arasında yer alan yedek kaleci Eray İşcan, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kariyerin sahibi oldu.

2011 yılından bu yana A takım kadrosunda yer alan 27 yaşındaki file bekçisi, sadece 18 resmi maçta forma giymesine rağmen tam 10 kupa kazandı.

Galatasaray, Eray İşcan'ın kadroda olduğu 7 yıllık süreçte 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 4 de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

BU SEZON 4 MAÇTA OYNADI

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Ergün Penbe gibi Kilimli Belediyespor'un altyapısından yetişen Eray, 2008 Ağustos'unda, 50 bin Euro karşılığında o dönem sarı kırmızılı kulübün pilot takımı olan 2. Lig ekibi Beylerbeyispor'a transfer edildi.

2009-10 sezonunda Galatasaray A2 takımına alınan Eray, 2010-11 sezonunda Türkiye A2 Ligi şampiyonu olan kadronun birinci kalecisiydi.

2011 yılında A takıma alınan 1.97 boyundaki kaleci, aynı dönemde transfer edilen Fernando Muslera'nın yedeği olarak kulübede oturdu. 2013-14 sezonu sonunda sözleşmesini 4 yıl uzatan Eray; Aykut Erçetin ve Ufuk Ceylan'ın ayrılmasıyla takımın 2. kalecisi konumuna geldi.

Eray İşcan, geride bıraktığımız sezon Cedric Carasso ile birlikte yedek kulübesinde otururken, sadece 4 Türkiye Kupası maçında forma giyebildi.

4,5 MİLYON LİRA KAZANDI

Eray İşcan, 2008'de Galatasaray'a ilk geldiğinde uzun süre aylık 2 bin 500 liraya oynadı. 2013'te maaşı 6 bin liraya yükseltilen Eray, 2014/15 sezonunda toplam 3.4 milyon lira garanti para ve maç başı 15 bin lira karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bu rakamlara şampiyonlukların primleri de eklenince 27 yaşındaki kalecinin Galatasaray'dan kazandığı para yaklaşık 4.5 milyon liraya ulaştı.

Eray İşcan, bu süreçte sadece 9 resmi karşılaşmda oynama şansı buldu.

ERAY İŞCAN'IN KAZANDIĞI KUPALAR

3 Süper Lig

(2012-13, 2014-15, 2017-18)

3 Türkiye Kupası

2013-14, 2014-15, 2015-16

4 Süper Kupa

2012-13, 2013-14, 2015-16, 2016-17

Kaynak: haberinburada