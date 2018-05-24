GALATASARAYLI BAFETİMBİ GOMİS'TEN OLAY VOLKAN DEMİREL PAYLAŞIMI
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Gomis, arka planda Fenerbahçeli Volkan Demirel'in yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve "Büyük rakipler olmadan bu zafer bu kadar güzel olmazdı" dedi.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ezeli rakiplerine göndermede bulundu.
Sarı kırmızılı ekipteki ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan ve attığı 29 golle gol kralı olan Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını da Fenerbahçeli Alex de Souza'dan almış oldu.
"BÜYÜK RAKİPLER OLMADAN BU ZAFER BU KADAR GÜZEL OLMAZDI"
Başarılı futbolcu Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafa "Büyük rakipler olmadan, bu zafer bu kadar güzel olmazdı" yazdı.
Gomis'in eliyle "4" işareti yaptığı fotoğrafın arka planında ise Fenerbahçeli Volkan Demirel'in yer aldığı bir reklam panosu dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: haberinburada
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