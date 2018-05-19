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Galatasaraylı Abdürrahim Albayrak: Tam Su İçerken Gol Oldu

GALATASARAYLI ABDÜRRAHİM ALBAYRAK: TAM SU İÇERKEN GOL OLDU

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Abdurrahim Albayrak, "Oruçluydum, ezan okundu, tam suyu açtım, penaltı oldu. Allahım sana şükürler olsun çok mutluyum." dedi.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 22:30
Puan Ver : Galatasaraylı Abdürrahim Albayrak: Tam Su İçerken Gol Oldu(8/10)4

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyon oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlukla ilgili konuşan Abdurrahim Albayrak "Oruçluydum, ezan okundu, tam suyu açtım, penaltı oldu. Allahım sana şükürler olsun çok mutluyum. Çok kritikti, çok heyecanlıydı." dedi.

"I LOVE YOU HOCAM"

"Fatih Terim'e ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Abdurrahim Albayrak "I love you hocam. Fatih Terim, Galatasaray için bulunmaz bir insan. Onunla çalışmak ayrı bir huzur, ayrı bir keyif." yanıtı verdi.

Sarı-kırmızılı yönetici ayrıca "Bir olduk, birlik olduk. Bu ekip bozulmamalı, Galatasaray kongre üyelerinden bunu rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Takımda iyi bir hava olduğunu belirten sarı-kırmızılı yönetici, "Ryan Donk'un, Bafetimbi Gomis'in Fernando Muslera'nın yanıma gelişlerini gördünüz. Biz iyi bir ekibiz, her şeyi paylaşıyoruz." diye konuştu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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