GALATASARAYLI ABDÜRRAHİM ALBAYRAK: TAM SU İÇERKEN GOL OLDU
Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Abdurrahim Albayrak, "Oruçluydum, ezan okundu, tam suyu açtım, penaltı oldu. Allahım sana şükürler olsun çok mutluyum." dedi.
Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyon oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Şampiyonlukla ilgili konuşan Abdurrahim Albayrak "Oruçluydum, ezan okundu, tam suyu açtım, penaltı oldu. Allahım sana şükürler olsun çok mutluyum. Çok kritikti, çok heyecanlıydı." dedi.
"I LOVE YOU HOCAM"
"Fatih Terim'e ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Abdurrahim Albayrak "I love you hocam. Fatih Terim, Galatasaray için bulunmaz bir insan. Onunla çalışmak ayrı bir huzur, ayrı bir keyif." yanıtı verdi.
Sarı-kırmızılı yönetici ayrıca "Bir olduk, birlik olduk. Bu ekip bozulmamalı, Galatasaray kongre üyelerinden bunu rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
Takımda iyi bir hava olduğunu belirten sarı-kırmızılı yönetici, "Ryan Donk'un, Bafetimbi Gomis'in Fernando Muslera'nın yanıma gelişlerini gördünüz. Biz iyi bir ekibiz, her şeyi paylaşıyoruz." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Küba'da Yolcu Uçağı Kalkıştan Hemen Sonra Düşmüştü! İşte Feci Bilanço
- Bakan Zeybekci'den Abd'nin İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına Tepki: Sessiz Kalamazdık
- Selçuk Bayraktar'dan Eşi Sümeyye'ye Büyük Jest!
- Son Dakika! Erdoğan'a Balkanlar Ziyaretinde Suikast İhbarı! İstihbarat Birimleri Harekete Geçti
- Düğüne Katılamayan Kraliyet Gelininin Babasından Duygulandıran Mesaj!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar