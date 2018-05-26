GALATASARAY'LA SÖZLEŞMESİ BİTEN YASİN ÖZTEKİN, MENAJERİYLE MONACO'YA GİTTİ
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Yasin Öztekin, kendisini isteyen kulüplerin yetkilileriyle Monaco'da görüşecek.
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin, transfer görüşmesi yapmak için menajeri Ahmet Bulut'la Monaco'ya gitti.
Avrupa'dan gelen transfer tekliflerini değerlendirmeyi düşünen milli futbolcunun kendisini isteyen kulüplerin yetkilileriyle burada görüşmeler yapacağı aktarıldı.
BEŞİKTAŞ DA İLGİLENİYOR
Yasin Öztekin'e Almanya, İspanya ve Fransa'dan teklifler olduğu bilinirken 31 yaşındaki oyuncu ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
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