Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin, transfer görüşmesi yapmak için menajeri Ahmet Bulut'la Monaco'ya gitti.

Avrupa'dan gelen transfer tekliflerini değerlendirmeyi düşünen milli futbolcunun kendisini isteyen kulüplerin yetkilileriyle burada görüşmeler yapacağı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENİYOR

Yasin Öztekin'e Almanya, İspanya ve Fransa'dan teklifler olduğu bilinirken 31 yaşındaki oyuncu ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtiliyor.

Kaynak: haberinburada