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Galatasaray'la Sözleşmesi Biten Yasin Öztekin, Menajeriyle Monaco'ya Gitti
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Galatasaray'la Sözleşmesi Biten Yasin Öztekin, Menajeriyle Monaco'ya Gitti

GALATASARAY'LA SÖZLEŞMESİ BİTEN YASİN ÖZTEKİN, MENAJERİYLE MONACO'YA GİTTİ

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Yasin Öztekin, kendisini isteyen kulüplerin yetkilileriyle Monaco'da görüşecek.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 09:30
Puan Ver : Galatasaray'la Sözleşmesi Biten Yasin Öztekin, Menajeriyle Monaco'ya Gitti(5/10)1

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin, transfer görüşmesi yapmak için menajeri Ahmet Bulut'la Monaco'ya gitti.

Avrupa'dan gelen transfer tekliflerini değerlendirmeyi düşünen milli futbolcunun kendisini isteyen kulüplerin yetkilileriyle burada görüşmeler yapacağı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENİYOR

Yasin Öztekin'e Almanya, İspanya ve Fransa'dan teklifler olduğu bilinirken 31 yaşındaki oyuncu ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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