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Galatasaray'la anlaşmasına ramak kaldı

GALATASARAY'LA ANLAŞMASINA RAMAK KALDI

Galatasaray, Akhisarspor'la sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'le anlaşmaya çok yaklaştı.

Tarih : 05 Haziran 2018, 09:30
Puan Ver : Galatasaray'la Anlaşmasına Ramak Kaldı(7/10)3

Galatasaray'da sezonun tamamlanmasının ardından gündeme gelen ilk isim Akhisar'ın lige damga vuran ismi Muğdat Çelik olmuştu. Ege ekibinde Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırmayı başaran Muğdat'la teknik direktör Fatih Terim'in talebi üzerine Abdürrahim Albayrak görüşmüştü.

İKİ TARAF DA ANLAŞMAK ÜZERE

Yapılan ilk görüşmede Süper Lig'den birçok talibi olan futbolcuyla anlaşma sağlanamazken tarafların bir kez daha bir araya geldiği bildirildi. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcunun transferinde el sıkıldığı ifade edildi. Kalan küçük pürüzlerin de giderilmesinin ardından resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

16 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Geçen sezon ligde 25 maçta 4 gol, 4 asist yapan Muğdat, kupada ise 3 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koymuştu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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