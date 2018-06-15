Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Gomis için doğru bir fiyat, Galatasaray'ın lehine bir fiyat gelirse biz de mutlu oluruz" sözlerinin perde arkasını aralandı. Fransız yıldızın menajeri Étienne Mendy'nin 3 gün önce tek başına İstanbul'a geldiği ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'la görüşme yaptığı ortaya çıktı. Mendy, oyuncusuna Çin'den gelen teklifi iletti ve zam istedi.

GEÇEN YIL 6.4 MİLYON EURO KAZANDI

Köln'ün Fransız forveti Modeste'yi geçen sezon 29 milyon Euro bonservisle Çin'in Quanjian takımına götüren Étienne Mendy, Galatasaray yönetimine de Gomis için Çin restini çekti. İmza parası ve şampiyonluk primi ile 6.4 milyon Euro kazanan Gomis'in önümüzdeki sezon sözleşmesinde yazan garanti ücreti 3.3 milyon Euro. Menajeri Mendy, Çin'den yıllık 7 milyon Euro teklif aldığı oyuncusunun ücretine zam talep ediyor.

İSTANBUL'DA HER YERİ GEZDİ

Bafetimbi Gomis, sezon bittikten sonra tatilinin ilk bölümünü ailesi ile birlikte İstanbul'da geçirdi. Boğaz ve Bağdat Caddesi başta olmak üzere Sultanahmet'i de adım adım gezen Gomis, hafta başında İstanbul'dan ayrıldı.

CENGİZ: BAŞARACAĞIZ, KAZANACAĞIZ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların kulüp dergisinin Haziran sayısında, camiaya seslendi. Doğru bildikleri yolda Galatasaray'ın menfaatlerini ön planda tutarak ilerlemeye devam edeceklerini belirten Cengiz, "Aynı toprakların insanı olsak da biz Galatasaraylıları, diğer kulüplerden ayıran niteliklerle yine başaracağız, yine kazanacağız. Çünkü biz Galatasaray'ız" dedi.

Kaynak: haberinburada