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Galatasaray'ın Yıldızı Garry Rodrigues Resti Çekti
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Galatasaray'ın yıldızı Garry Rodrigues resti çekti

GALATASARAY'IN YILDIZI GARRY RODRİGUES RESTİ ÇEKTİ

Galatasaray'da sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla adından söz ettiren Garry Rodrigues zam istiyor. Yıldız futbolcu takımda kalmak için yeni sözleşme şartı koydu.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 20:50
Puan Ver : Galatasaray'ın Yıldızı Garry Rodrigues Resti Çekti(7/10)3

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray'da ligde 9 gol-10 asistle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve her fırsatta sarı-kırmızılı takımda kalmak istediğini söyleyen Garry Rodrigues, yönetimden yeni sözleşme bekliyor... Şampiyonluk sonrası verdiği özel röportajda, "Burada mutluyum ve kalmak istiyorum. Elbette hem benim hem de kulüp için iyi bir takımdan ciddi bir teklif gelirse oturur konuşuruz ve neler olacağına bakarız' demişti.

2 MİLYON 500 BİN EURO GARANTİ ÜCRET İSTİYOR

Garanti ücreti 1 milyon 350 bin Euro olan ve maç başı ve bonuslarla birlikte 4 milyon Euro alan Belhanda ve Feghouli'nin yarısı kadar kazanamayan Rodrigues takımda kalması halinde yönetimden zamlı yeni sözleşme talep ediyor. Garanti ücretinin 2.5 milyon Euro seviyesine yükseltilmesini bekleyen Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncu, bu isteği karşılık bulmazsa İngiltere'den gelen cazip teklifleri değerlendirmeye alacak.

İNGİLTERE PREMİER LİG EKİPLERİ MASAYA OTURMAYA HAZIR

Newcastle ve Everton gibi Premier Lig kulüpleri Galatasaray'la masaya oturmaya hazır. Tekrar başkan seçilen Mustafa Cengiz, Bodrum'dan dönecek Fatih Terim'le yapacağı görüşmede Rodrigues meselesini karara bağlayacak. 27 yaşındaki yıldız oyuncu ya 20 milyon Euro'ya yakın bir teklife satılacak ya da Şampiyonlar Ligi'nde değerini katlaması için sözleşmesine zammı kapacak.

KARİYER ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Galatasaray formasıyla bu sezon toplamda oynadığı 40 resmi maçta 10 gol atan ve 11 asist yapan Garry Rodrigues, asist krallığı koltuğunda ikinci sırada yer alırken, asist sayısı kariyerinin zirvesi oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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