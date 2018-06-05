GALATASARAY'IN YILDIZI BELHANDA ATTI, FAS KAZANDI
Galatasaray'ın yıldızı Belhanda'nın muhteşem bir gol attığı maçta Fas, Slovakya'yı 2-1 yendi.
Hazırlık maçında Fas ile Slovakya karşı karşıya geldi.
Fas - Slovakya hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Belhanda, 74. dakikada muhteşem bir gole imza attı.
ÇOK SERT VURDU
Ceza sahasına yapılan ortayı Slovakya defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası önünde topu göğüsüyle kontrol eden Belhanda yere düşerken vurduğu sert bir vuruşla Fas'ı Slovakya karşısında 2-1 öne geçirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Fas sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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