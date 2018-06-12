Galatasaray prensipte anlaştığı Muğdat Çelik için bugün ve yarın Florya'da görüşme yapılacak. Kayserispor'dan teklif alan ancak Cimbom'dan haber bekleyen başarılı futbolcu için TL üzerinden anlaşma yapılacağı öğrenildi.

AKHİSAR PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLAMIŞTI

Bonservisi elinde olan futbolcu sarı-kırmızılıların bu önerisini kabul ederse imzalar atılacak. Muğdat, Akhisar'da geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Kaynak: haberinburada