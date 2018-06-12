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Galatasaray'ın yeni transferi imzayı atıyor

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ İMZAYI ATIYOR

Galatasaray prensipte anlaştığı Muğdat Çelik, 2 gün içinde sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayacak.

Tarih : 12 Haziran 2018, 09:30
Puan Ver : Galatasaray'ın Yeni Transferi İmzayı Atıyor(10/10)6

Galatasaray prensipte anlaştığı Muğdat Çelik için bugün ve yarın Florya'da görüşme yapılacak. Kayserispor'dan teklif alan ancak Cimbom'dan haber bekleyen başarılı futbolcu için TL üzerinden anlaşma yapılacağı öğrenildi.

AKHİSAR PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLAMIŞTI

Bonservisi elinde olan futbolcu sarı-kırmızılıların bu önerisini kabul ederse imzalar atılacak. Muğdat, Akhisar'da geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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