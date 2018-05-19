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Galatasaray'ın Son 3 Başkanı, Aziz Yıldırım'ın Yapamadığını Yarım Sezonda Yaptı

GALATASARAY'IN SON 3 BAŞKANI, AZİZ YILDIRIM'IN YAPAMADIĞINI YARIM SEZONDA YAPTI

Galatasaray'ın son 3 başkanı Duygun yarsuvay, Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz, bir sezonun tamamını bitirmeden şampiyonluk başarısı yakalarken, Aziz Yıldırım'ı da geride bıraktı.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 22:40
Puan Ver : Galatasaray'ın Son 3 Başkanı, Aziz Yıldırım'ın Yapamadığını Yarım Sezonda Yaptı(7/10)3

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligde sezonu şampiyon tamamlarken ilginç bir detay da dikkatlerden kaçmadı.

2014'ten bu yana Galatasaray Süper Lig'de 2 şampiyonluk yaşarken, bu iki şampiyonlukta da başkan değişimleri yaşadı. Galatasaray'a bu dönemde gelen Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı geçmeyi başardı.

MUSTAFA CENGİZ 5. AYINDA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Son 4 sezonda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şampiyonluk yaşayamazken, Galatasaray'da Duygun Yarsuvat 7 ay içinde, Dursun Özbek seçildikten bir gün sonra ve Mustafa Cengiz de başkanlığının 5. ayında Süper Ligde mutlu sona ulaşmayı başardı.

25 Ekim 2014'te göreve gelen Duygun Yarsuvat sezonun bitimine sayılı günler kala başkanlığı Dursun Özbek'e devretti. Dursun Özbek döneminde seçimin bir gün sonrasında Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluğnu ilan etti.

Son olarak Mustafa Cengiz, Ocak ayında başkanlık görevine gelirken, sarı-kırmızılı takım 19 Mayıs'ta Süper Lig'in şampiyonu olmayı başardı.

2017/2018 - Mustafa Cengiz

2014/2015 - Dursun Özbek

2014/2015 - Duygun Yarsuvat

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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