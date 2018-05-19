GALATASARAY'IN SON 3 BAŞKANI, AZİZ YILDIRIM'IN YAPAMADIĞINI YARIM SEZONDA YAPTI
Galatasaray'ın son 3 başkanı Duygun yarsuvay, Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz, bir sezonun tamamını bitirmeden şampiyonluk başarısı yakalarken, Aziz Yıldırım'ı da geride bıraktı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Ligde sezonu şampiyon tamamlarken ilginç bir detay da dikkatlerden kaçmadı.
2014'ten bu yana Galatasaray Süper Lig'de 2 şampiyonluk yaşarken, bu iki şampiyonlukta da başkan değişimleri yaşadı. Galatasaray'a bu dönemde gelen Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı geçmeyi başardı.
MUSTAFA CENGİZ 5. AYINDA ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Son 4 sezonda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şampiyonluk yaşayamazken, Galatasaray'da Duygun Yarsuvat 7 ay içinde, Dursun Özbek seçildikten bir gün sonra ve Mustafa Cengiz de başkanlığının 5. ayında Süper Ligde mutlu sona ulaşmayı başardı.
25 Ekim 2014'te göreve gelen Duygun Yarsuvat sezonun bitimine sayılı günler kala başkanlığı Dursun Özbek'e devretti. Dursun Özbek döneminde seçimin bir gün sonrasında Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluğnu ilan etti.
Son olarak Mustafa Cengiz, Ocak ayında başkanlık görevine gelirken, sarı-kırmızılı takım 19 Mayıs'ta Süper Lig'in şampiyonu olmayı başardı.
2017/2018 - Mustafa Cengiz
2014/2015 - Dursun Özbek
2014/2015 - Duygun Yarsuvat
Kaynak: haberinburada
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