Eren'i Şehit Eden Teröristin Elindeki Sarı Eldivenin Sırrı Çözüldü
Konvoyunun Önünü Kesen Acılı Anne, Erdoğan'dan Oğlunun Katillerinin Bulunmasını İstedi
Melih Gökçek'in Hayali Ankapark İçin İhaleye Çıkılıyor
'gerekliyse Bekletmeyiz' Sözü 3 Milyon Gence Umut Oldu
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulda Gerginlik!
Marmaris'te Adım Atacak Yer Yok! Kentin Girişinde Uzun Araç Kuyrukları Oluştu
'işte Meydan, İşte Sandık! Buyrun Referandumsa Referandum'
Fenerbahçe'de Tarihi Kongre Başladı! Canlı Takip
Moody's'in Türkiye Hamlesine Yanıt Veren Şimşek, Atılan Adımları Sıraladı
Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Ali Şen: Sanki Abd Başkanı Seçiliyor
Liselere Girişte Uygulanan Merkezi Sınav Sona Erdi
Abdüllatif Şener Kendisine Tepki Gösteren Vatandaşları Tehdit Etti: Hesap Vereceksiniz
Açık Unutulan Kamyon Kasası Üst Geçide Çarptı: 6 Yaralı
Kolombiyalı Futbolcu Alejandro Penaranda, Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
Galatasaray'ın Sınırlarını Uefa Çizecek
Galatasaray'ın Yıldızı Garry Rodrigues, Yönetimden Zam İstiyor
Akar'dan Kritik Görüşme! Abd'li Mevkidaşı İle Suriye'yi Konuştu
Kaybolan 3 Yaşındaki Çocuk Geceyi Ormanda Uyuyarak Geçirdi!
Suudi Arabistan'da Deprem! Veliaht Prens Bir Bakanı Görevden Aldı, Kültür Bakanlığı 2'ye Bölündü
Fenerbahçe'de Tarihi Kongre

Galatasaray'ın Sınırlarını UEFA Çizecek

GALATASARAY'IN SINIRLARINI UEFA ÇİZECEK

Galatasaray men tehlikesi olmasa da UEFA Finansal Fair Play kuralları gereği, 6 milyon Euro ceza, Şampiyonlar Lig için kadro ve maaş bütçesine sınırlama yaptırımları ile karşı karşıya.

Tarih : 02 Haziran 2018, 12:20
Puan Ver : Galatasaray'ın Sınırlarını Uefa Çizecek(10/10)6

EFA FFP Komitesi ile yaptığı toplantılar sonrası men cezası almayan Galatasaray'a uygulanacak yaptırımlar, 8 Haziran'da kesinlik kazanacak.

GELECEK OLAN 6 MİLYON EURO 3 YIL İÇİNDE TAHSİL EDECEK

Kulübün bu konudaki beklentisi ise para cezasının yanı sıra kadro ve bütçe sınırlaması… Buna göre UEFA'nın 3 yıl için tolere ettiği 30 milyon Euro zararı eski başkan Dursun Özbek döneminde 117 milyon Euro (toplam 147 milyon Euro) aştığı için 6 milyon Euro para cezası gelecek ve bu rakam 3 yıl içinde tahsil edilecek.

Ayrıca UEFA'ya bildirilecek Şampiyonlar Ligi takım listesine 22 oyuncu sınırı koyulacak.

Transferde de 'sattığın kadar al' yaptırımı bekleyen sarı-kırmızılı kulübün maaş bütçesine de 65 milyon Euro'nun aşağısında sınır koyulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  In  Sınırlarını  Uefa  Çizecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER