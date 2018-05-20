GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA ALEYNA TİLKİ SÜRPRİZİ!
Süper Lig'de 21. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Aleyna Tilki'de katılacak.
Galatasaray'ın 21. şampiyonluk kutlamalarına Aleyna Tilki'de katılıyor.
ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA ALEYNA TİLKİ KATILACAK
Süper Lig'de şampiyon olarak toplamda 21. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Aleyna Tilki'de katılacak.
GOMİS'İN ATTIĞI GOLLERİN ARDINDAN "SEN OLSAN BARİ" ŞARKISI ÇALINIYORDU
Sarı kırmızılı formayla bu sezon toplam 32 gol atan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Gomis'in bu sezon içeride oynanan maçlarda attığı gollerin ardından Aleyna Tilki'nin parçası "Sen olsan bari" çalınıyordu.
Kaynak: haberinburada
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