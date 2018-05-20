Başbakan Diyarbakır'da Meydan Okudu: Şeytani Şebeke, İzin Vermeyeceğiz
Çin Savaşa Hazırlanıyor! Bombardıman Uçaklarını Harekete Geçirdi
İnce, Suriye Politikasını Tek Kelimeyle Özetledi: Barışacağız!
F-16'lar Havalandı, 300 Bin Lira Ödülle Aranan Terörist Ödürüldü
Erdoğan'dan Gurbetçilere Çağrı: Vatandaşlık Alın!
Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamalarında Aleyna Tilki Sürprizi!
Kuyruk 30 Km'ye Ulaştı, Şoförler İsyan Etti: Ekmek, Su Yok, Uykusuzuz
Dün Lig Bitti, Bugün Transferde Bomba Patladı
Başkent'i Mayıs Ayında Önce Sağanak Yağış Sonra Dolu Esir Aldı!
Mankenin Elini Sıkmak İsteyen Ünlü Futbolcu Rezil Oldu
Teknoloji Devinin Patronu Hayatını Kaybetti
Erdoğan'dan Bosna Hersek'e Çıkarma! Hedef 1 Milyar Dolarlık Ticaret
Pkk'lılar Cesaret Hapı Verip Tecavüz Ettiler!
Ağrı'da Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama!
Tüfeği Babasına Götürürken, Yedi Yaşındaki Yeğenini Öldürdü!
Geceyi Gizemli Seslerin Geldiği Tünelde Geçirdi, Şoke Eden Anı Kaydetti
Kim Jong Un Tehdit Edince, Amerikan Uçakları Rota Değiştirdi
Çin, Abd'ye Söz Verdi: İthalatımız Artacak
Şampiyonluk Gecesinde Kebapçı Selahattin Sürprizi
Memur Olmak İsteyenler Müjde! Kamuya 20 Bin Personel Alınacak

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Aleyna Tilki sürprizi!

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA ALEYNA TİLKİ SÜRPRİZİ!

Süper Lig'de 21. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Aleyna Tilki'de katılacak.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 18:20
Puan Ver : Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamalarında Aleyna Tilki Sürprizi!(9/10)5

Galatasaray'ın 21. şampiyonluk kutlamalarına Aleyna Tilki'de katılıyor.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA ALEYNA TİLKİ KATILACAK

Süper Lig'de şampiyon olarak toplamda 21. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Aleyna Tilki'de katılacak.

GOMİS'İN ATTIĞI GOLLERİN ARDINDAN "SEN OLSAN BARİ" ŞARKISI ÇALINIYORDU

Sarı kırmızılı formayla bu sezon toplam 32 gol atan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Gomis'in bu sezon içeride oynanan maçlarda attığı gollerin ardından Aleyna Tilki'nin parçası "Sen olsan bari" çalınıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  In  Şampiyonluk  Kutlamalarında  Aleyna  Tilki  Sürprizi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER