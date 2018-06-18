GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ SPONSORU BELLİ OLDU
Galatasaray'ın yeni sezonda Şampiyonlar Liginde oynayacağı maçların forma sponsoru Türk Hava Yolları oluyor.
Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, 2018-2019 sezonunda Avrupa'da oynayacağı maçlarda 'Turkish Airlines' logolu forma ile sahaya çıkılacak. Sarı-kırmızılılar bu anlaşma ile hem para kazanacak hem de yurt dışı özel uçuşlarını bedavaya getirecek. Türkiye'nin önde gelen markası arasındaki bu anlaşmada başarı kriteri de bulunacak.
BONUS DA VAR
Buna göre anlaşma sadece 6 maçlık paketi kapsamayacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde veya Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederse ekstra gelirler kasasına koyacak. Sarı-kırmızılıların aynı zamanda ulaşım sponsoru da olan THY, 1 sezonluk bu anlaşma karşılığında Galatasaray'a yaklaşık 3,5 milyon euro ödeme yapacak. Bu rakam, Avrupa maratonunun devam etmesi halinde daha da yukarı çıkabilecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Saadet Partisi'nden İstifa Eden 24 Kişi Ak Parti'ye Geçti
- Türkiye'den Almanya'ya Adil Öksüz Çağrısı: Açıklama Bekliyoruz
- Diyarbakır'da Uzman Çavuşu Şehit Eden 2 Terörist Öldürüldü
- Sevgilisine Karşı Çocuğunu Kullanan Anne, Gerçeği Mahkemede İtiraf Etti
- Babalar Gününde En Büyük Acıyı Yaşadı! Kızı Gözünün Önünde Boğuldu
EKONOMİ HABERLERİ
- Tayland'ın Sıra Dışı Kralı, Devletin 30 Milyar Dolarını Üzerine Geçirdi
- 20 Personeline Ev Hediye Eden Hayırsever Patron Çalışanlarını Sevinçten Ağlattı
- Ünlü Sosyal Ağ Şirketi Çalışanlarının Maaşlarını Bitcoin İle Ödeyecek
- Otomobil Devine 1 Milyar Euro'luk Tarihi Ceza!
- Erdoğan'dan Moody's'e Gözdağı: 24 Hazirandan Sonra Operasyon Çekeceğiz
SPOR HABERLERİ
- Hırvatistan'ın Yıldızı Kadro Dışı Bırakıldı!
- Yıldız Futbolcu, 4 Kadına Tecavüz Ettiği Gerekçesiyle Gözaltına Alındı
- Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya Transfer Olan Okay İddialı Konuştu
- Phillip Cocu Bu Hafta Geliyor! 2+1 Yıllık Sözleşme İmzalanacak
- Arjantin Maçında Oyuna Girdi, 250 Bin Kişi Tarafından Takip Edildi
DÜNYA HABERLERİ
- Dengeleri Sarsacak Gelişme! Fransa Ve Bae Harekete Geçti
- Dehşet Anı Kameraya Yansıdı! Turistlerin Üzerine Tavan Çöktü!
- Genç Adam, Babasının Tabutunun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
- Gece Kulübünde Biber Gazlı Katliam! 17 Kişi Feci Şekilde Can Verdi
- Kayıp Kadın, Hareket Etmekte Zorlanan Pitonun Karnından Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar