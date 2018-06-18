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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Sponsoru Belli Oldu

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ SPONSORU BELLİ OLDU


Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi sponsoru belli oldu
Tarih : 18 Haziran 2018, 11:40
Puan Ver : Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Sponsoru Belli Oldu(8/10)4

Galatasaray'ın yeni sezonda Şampiyonlar Liginde oynayacağı maçların forma sponsoru Türk Hava Yolları oluyor.

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, 2018-2019 sezonunda Avrupa'da oynayacağı maçlarda 'Turkish Airlines' logolu forma ile sahaya çıkılacak. Sarı-kırmızılılar bu anlaşma ile hem para kazanacak hem de yurt dışı özel uçuşlarını bedavaya getirecek. Türkiye'nin önde gelen markası arasındaki bu anlaşmada başarı kriteri de bulunacak.

BONUS DA VAR

Buna göre anlaşma sadece 6 maçlık paketi kapsamayacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde veya Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederse ekstra gelirler kasasına koyacak. Sarı-kırmızılıların aynı zamanda ulaşım sponsoru da olan THY, 1 sezonluk bu anlaşma karşılığında Galatasaray'a yaklaşık 3,5 milyon euro ödeme yapacak. Bu rakam, Avrupa maratonunun devam etmesi halinde daha da yukarı çıkabilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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