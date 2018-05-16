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Galatasaray'ın Riva Projesinde İnşaat Başlıyor

GALATASARAY'IN RİVA PROJESİNDE İNŞAAT BAŞLIYOR

Galatasaray'ın Riva projesinde inşaat bu ay start alıyor. Proje 446,2 milyon liraya mâl olacak.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 15:40
Puan Ver : Galatasaray'ın Riva Projesinde İnşaat Başlıyor(8/10)4

1 milyon 84 bin metrekarelik tapu alanına sahip olacak Riva projesinde çalışmalar bu ay içersinde başlayacak. Proje 446,2 milyon liraya mâl olacak.

ÇED SÜRECİ TAMAMLANMIŞTI

Yılmaz İnşaat-Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Adi Ortaklığı kapsamıında yürütülen projenin ÇED süreci tamamlandı.

BİN 550 KONUT İNŞA EDİLECEK

Projede 1550 konut yer alacak. Villalar; 2+1, 3+1, 4+1, 3,5+1, 4,5+1, 5,5+1 ve 6+2 olarak inşa edilecek. Otopark alanları ise toplam 60 bin metrekareye sahip olacak. Bunun yanı sıra ticaret ve sosyal tesis alan 10 bin metrekare, cami ise 1.500 metrekareye inşa edilecek.

6 YILDA TAMAMLANACAK

Batısında İstanbul Boğazı, Kuzeyinde Karadeniz bulunan ve 3203 parsel alanına kurulacak projenin 6 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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