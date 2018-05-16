GALATASARAY'IN RİVA PROJESİNDE İNŞAAT BAŞLIYOR
Galatasaray'ın Riva projesinde inşaat bu ay start alıyor. Proje 446,2 milyon liraya mâl olacak.
1 milyon 84 bin metrekarelik tapu alanına sahip olacak Riva projesinde çalışmalar bu ay içersinde başlayacak. Proje 446,2 milyon liraya mâl olacak.
ÇED SÜRECİ TAMAMLANMIŞTI
Yılmaz İnşaat-Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Adi Ortaklığı kapsamıında yürütülen projenin ÇED süreci tamamlandı.
BİN 550 KONUT İNŞA EDİLECEK
Projede 1550 konut yer alacak. Villalar; 2+1, 3+1, 4+1, 3,5+1, 4,5+1, 5,5+1 ve 6+2 olarak inşa edilecek. Otopark alanları ise toplam 60 bin metrekareye sahip olacak. Bunun yanı sıra ticaret ve sosyal tesis alan 10 bin metrekare, cami ise 1.500 metrekareye inşa edilecek.
6 YILDA TAMAMLANACAK
Batısında İstanbul Boğazı, Kuzeyinde Karadeniz bulunan ve 3203 parsel alanına kurulacak projenin 6 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İşte Türkiye'de En Çok Genç Nüfusun Yaşadığı İl!
- Filistin Diplomasisi! Erdoğan, Merkel'i Aradı
- Eşini, Başına Keserle Vurarak Öldüren 81 Yaşındaki Adam: Pişmanım
- Ayrılan Sevgililer Besledikleri Köpek İçin Mahkemelik Oldu
- Ramazan Ayı Beslenme Önerileri! Sahurda Ne Yemeliyiz? Sahurda Tok Tutan Yiyecekler Nelerdir?
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çinli Kadın Satın Aldığı Köpeğin Ayı Olduğunu 2 Yıl Sonra Fark Etti
- İsrailli Bakan'dan Filistinlilerle İlgili Pes Dedirten Sözler!
- Arap Dünyası Türkiye'den Bir Gün Sonra Niyetlenecek!
- Araç Paylaşım Uygulaması Kullanarak Memleketine Gitmek İsteyen Genç Kızın Cesedi Bulundu
- Soros Vakfı, 'soros'u Durdur' Yasası Çıkaran Ülkeden Çekiliyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar