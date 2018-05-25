Kasımpaşa, Galatasaray'ın da istediği iddia edilen Mısırlı futbolcusu Trezeguet'in serbest kalma bedelini 5 milyon euro olarak belirledi.

Süper Lig'de bu sezon 13 gol, 9 asistlik bir performans ortaya koyan Trezeguet transferin gözde ismi olmuştu. Mısırlı oyuncunun opsiyonunu kullanarak bonservisini alan Kasımpaşa olası teklifler için de önlemini aldı.

5 MİLYON EUROYA SERBEST KALACAK

Lacivert-Beyazlılar Mısır'la Rusya'daki Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan futbolcunun sözleşmesine 5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi koydurdu.

Adı Galatasaray'la anılan oyuncuya İngiltere'den Watford'un talip olduğu da gelen haberler arasında.

Kaynak: haberinburada