GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ TREZEGUET'İN SERBEST KALMA BEDELİ ORTAYA ÇIKTI
Kasımpaşa, Galatasaray'ın da istediği iddia edilen Mısırlı futbolcusu Trezeguet'in serbest kalma bedelini 5 milyon euro olarak belirledi.
Süper Lig'de bu sezon 13 gol, 9 asistlik bir performans ortaya koyan Trezeguet transferin gözde ismi olmuştu. Mısırlı oyuncunun opsiyonunu kullanarak bonservisini alan Kasımpaşa olası teklifler için de önlemini aldı.
5 MİLYON EUROYA SERBEST KALACAK
Lacivert-Beyazlılar Mısır'la Rusya'daki Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan futbolcunun sözleşmesine 5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi koydurdu.
Adı Galatasaray'la anılan oyuncuya İngiltere'den Watford'un talip olduğu da gelen haberler arasında.
Kaynak: haberinburada
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