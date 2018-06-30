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Galatasaray'ın istediği Trezeguet, transfer olacağı takımı duyurdu

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ TREZEGUET, TRANSFER OLACAĞI TAKIMI DUYURDU

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, "Büyük ihtimalle Inter'e gideceğim, ardından da bir yıllığına Parma'ya kiralanacağım." dedi.

Tarih : 30 Haziran 2018, 18:00
Puan Ver : Galatasaray'ın İstediği Trezeguet, Transfer Olacağı Takımı Duyurdu(6/10)2

Süper Ligde Kasımpaşa forması giyen ve transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Mısırlı yıldız futbolcu Trezeguet, transferi hakkında flaş itiraflarda bulundu.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'a konuşan Trezeguet, Inter'e transfer olacağını ve ardından Parma'da kiralık olarak forma giyeceğini söyledi.

"BÜYÜK İHTİMAL INTER, SONRA PARMA"

23 yaşındaki futbolcu, "Büyük ihtimalle Inter'e gideceğim, ardından da bir yıllığına Parma'ya kiralanacağım." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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