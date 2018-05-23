Galatasaray'ın İstediği Futbolcuyu Göztepe Alıyor
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Galatasaray'ın istediği futbolcuyu Göztepe alıyor

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ FUTBOLCUYU GÖZTEPE ALIYOR

Göztepe, Gençlerbirliği'nde forma giyen Ahmet Oğuz ve Deportivo'dan Juanfran'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 12:40
Puan Ver : Galatasaray'ın İstediği Futbolcuyu Göztepe Alıyor(8/10)4

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6. sırada noktalayan Göztepe'de transfer harekatı erken başladı. Sarı-kırmızılılar Gençlerbirliği kaptanı Ahmet Oğuz ve bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği Deportivo La Coruna'da forma giyen Juanfran'ı kadrosuna katmak için uğraşıyor. Transfer önceliği sağ bek pozisyonuna veren İzmir temsilcisi iki isim üzerine yoğunlaştı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Gençlerbirliği'nde küme düşme acısı yaşayan Ahmet Oğuz ile görüşmelere devam eden sarı-kırmızılılar Juanfran'ı da gündemine aldı. Oyuncunun menajerini İzmir'e davet eden yönetim, İspanyol futbolcu için teklifini iletti ve beklemeye koyuldu. 29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon La Liga'da 35 maça çıkarak istikrarlı bir grafik çizdi. Kariyerine Getafe'de başlayan deneyimli sağ bek, Real Madrid, Real Betis ve Watford formaları da giydi.

Juanfran'ın adı geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Galatasaray ile de anılmıştı. Ancak Deportivo'nun oyuncuyu bırakmaması sebebiyle İstanbul ekibi Mariano'yu kadrosuna katmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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