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Galatasaray'ın istediği Ahmed Musa, İzlanda'yı parçaladı

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ AHMED MUSA, İZLANDA'YI PARÇALADI

Dünya Kupasında Nijerya, İzlanda'yı Galatasaray'ın da transfer gündeminde olduğu iddia edilen Ahmed Musa'nın 2 golüyle mağlup etti.

Tarih : 22 Haziran 2018, 20:40
Puan Ver : Galatasaray'ın İstediği Ahmed Musa, İzlanda'yı Parçaladı(8/10)4

2018 Rusya Dünya Kupası D grubunda Nijerya - İzlanda ile karşı karşıya geldi. İlk maçında Hırvatistan'a 2-0 kaybeden Nijerya mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Volga şehrinde Volgograd Arena'da oynanan mücadelede Nijerya'nın gollerini 49. ve 75. dakikada Ahmed Musa kaydetti.

NİJERYA 2. SIRADA

Bu sonuçla sahadan 3 puanla ayrılan Nijerya son maçlar öncesi 2. sırada yer aldı. İzlanda ise bir puanla Arjantin ile beraber 3. ve 4. sırayı paylaştı. Hırvatistan 6 puanla gruptan çıkmayı garantilemişti. Nijerya'nın bu maçı kazanamsıyla Arjantin gruptan çıkma şansını son maça kadar korudu.

Grubun son maçlarında Nijerya ile Arjantin ve Hırvatistan ile İzlanda karşılaşmaları oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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