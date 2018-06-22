GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ AHMED MUSA, İZLANDA'YI PARÇALADI
Dünya Kupasında Nijerya, İzlanda'yı Galatasaray'ın da transfer gündeminde olduğu iddia edilen Ahmed Musa'nın 2 golüyle mağlup etti.
2018 Rusya Dünya Kupası D grubunda Nijerya - İzlanda ile karşı karşıya geldi. İlk maçında Hırvatistan'a 2-0 kaybeden Nijerya mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Volga şehrinde Volgograd Arena'da oynanan mücadelede Nijerya'nın gollerini 49. ve 75. dakikada Ahmed Musa kaydetti.
NİJERYA 2. SIRADA
Bu sonuçla sahadan 3 puanla ayrılan Nijerya son maçlar öncesi 2. sırada yer aldı. İzlanda ise bir puanla Arjantin ile beraber 3. ve 4. sırayı paylaştı. Hırvatistan 6 puanla gruptan çıkmayı garantilemişti. Nijerya'nın bu maçı kazanamsıyla Arjantin gruptan çıkma şansını son maça kadar korudu.
Grubun son maçlarında Nijerya ile Arjantin ve Hırvatistan ile İzlanda karşılaşmaları oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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