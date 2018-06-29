Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray, yurt dışı kamp programı kapsamında 7 Temmuz Cumartesi günü İsviçre'nin Zürih kentine gidecek.

KARŞILAŞMA 14 TEMMUZ'DA

PSV Eindhoven, 14 Temmuz Cumartesi günü İsviçre'de Galatasaray ile hazırlık maçında karşılaşacaklarını açıkladı.

Zürih'te 16 Temmuz'a kadar çalışacak sarı-kırmızılılar, daha sonra Montrö'ye geçerek kampın devam eden bölümünü 21 Temmuz Cumartesi gününe kadar bu kentte sürdürecek. Sarı-kırmızılılar, daha sonra Türkiye'ye dönerek çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

Kaynak: haberinburada