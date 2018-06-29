GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇINDAKİ RAKİBİ PSV!
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile 14 Temmuz'da hazırlık maçı yapacak.
Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray, yurt dışı kamp programı kapsamında 7 Temmuz Cumartesi günü İsviçre'nin Zürih kentine gidecek.
KARŞILAŞMA 14 TEMMUZ'DA
PSV Eindhoven, 14 Temmuz Cumartesi günü İsviçre'de Galatasaray ile hazırlık maçında karşılaşacaklarını açıkladı.
Zürih'te 16 Temmuz'a kadar çalışacak sarı-kırmızılılar, daha sonra Montrö'ye geçerek kampın devam eden bölümünü 21 Temmuz Cumartesi gününe kadar bu kentte sürdürecek. Sarı-kırmızılılar, daha sonra Türkiye'ye dönerek çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.
Kaynak: haberinburada
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