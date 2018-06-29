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Galatasaray'ın Hazırlık Maçındaki Rakibi PSV!

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇINDAKİ RAKİBİ PSV!

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile 14 Temmuz'da hazırlık maçı yapacak.

Tarih : 29 Haziran 2018, 20:20
Puan Ver : Galatasaray'ın Hazırlık Maçındaki Rakibi Psv!(9/10)5

Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray, yurt dışı kamp programı kapsamında 7 Temmuz Cumartesi günü İsviçre'nin Zürih kentine gidecek.

KARŞILAŞMA 14 TEMMUZ'DA

PSV Eindhoven, 14 Temmuz Cumartesi günü İsviçre'de Galatasaray ile hazırlık maçında karşılaşacaklarını açıkladı.

Zürih'te 16 Temmuz'a kadar çalışacak sarı-kırmızılılar, daha sonra Montrö'ye geçerek kampın devam eden bölümünü 21 Temmuz Cumartesi gününe kadar bu kentte sürdürecek. Sarı-kırmızılılar, daha sonra Türkiye'ye dönerek çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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