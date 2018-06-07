GALATASARAY'IN ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ METE İKİZ: UEFA'DAN PARA CEZASI GELECEK
Galatasaray Eski Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz, "Bir para cezası gelecektir ama oraya ilk gittiğimizde men cezası almamız çok yüksek ihtimaldi." dedi.
Galatasaray Eski Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz, beIN Sports Haber'e açıklamalarda bulundu.
"PARA CEZASI GELECEKTİR"
Galatasaray'ın para cezası alacağını dile getiren Mete İkiz, "Bir para cezası gelecektir ama oraya ilk gittiğimizde men cezası almamız çok yüksek ihtimaldi. Biz 2 saat 45 dakikada kendimizi ve planlarımızı doğru bir biçimde anlatarak UEFA yetkililerini 4 yıllık bir anlaşma rotasına yönlendirmeyi başardık." ifadelerini kullandı.
"KRİTERLERE UYULMAMIŞ"
Yapılan sunumun UEFA tarafından beğenildiğini vurgulayan İkiz, "Geçmişte kulübümüz UEFA kriterlerine uymamış. Biz de bunu savunmanın çok da gereği yok diye düşünerek geçmişten ziyade geleceğe yönelik planlarımızı anlattık. Bu da UEFA yetkilileri tarafından çok beğenildi." şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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