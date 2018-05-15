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Galatasaray'ı Yıkan Haber İtalya'dan Geldi
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Galatasaray'ı yıkan haber İtalya'dan geldi

GALATASARAY'I YIKAN HABER İTALYA'DAN GELDİ

Bir dönem Galatasaray'ın çok istediği Juventuslu Kwadwo Asamoah, Inter'le yıllık 3,5 milyon euroya anlaştı.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 17:00
Puan Ver : Galatasaray'ı Yıkan Haber İtalya'dan Geldi(9/10)5

Juventus ile sezonu şampiyon tamamlayan Kwadwo Asamoah, Inter'e transfer oluyor.

Bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Asamoah'ın Inter ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. GOAL Italia'nın haberinde, yıllık 3.5 milyon euroluk bir anlaşma yapıldığı bugün ya da yarın resmi açıklamanın olacağı kaydedildi.

Ganalı sol bek, Udinese ve Juventus maceralarından sonra İtalya'da kalmayı tercih ederek Inter'in yolunu tutuyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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