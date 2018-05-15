Bir dönem Galatasaray'ın çok istediği Juventuslu Kwadwo Asamoah, Inter'le yıllık 3,5 milyon euroya anlaştı.

Juventus ile sezonu şampiyon tamamlayan Kwadwo Asamoah, Inter'e transfer oluyor.

Bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Asamoah'ın Inter ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. GOAL Italia'nın haberinde, yıllık 3.5 milyon euroluk bir anlaşma yapıldığı bugün ya da yarın resmi açıklamanın olacağı kaydedildi.

Ganalı sol bek, Udinese ve Juventus maceralarından sonra İtalya'da kalmayı tercih ederek Inter'in yolunu tutuyor.

Kaynak: haberinburada