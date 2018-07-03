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Galatasaray'dan Sert Çıkış: Leyla'dan Sonrası Olmasın Diye Susmayacağız
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GALATASARAY'DAN SERT ÇIKIŞ: LEYLA'DAN SONRASI OLMASIN DİYE SUSMAYACAĞIZ


Galatasaray'dan sert çıkış: Leyla'dan sonrası olmasın diye susmayacağız
Tarih : 03 Temmuz 2018, 00:10
Puan Ver : Galatasaray'dan Sert Çıkış: Leyla'dan Sonrası Olmasın Diye Susmayacağız(8/10)4

18 gündür aranan 4 yaşındaki Leyla'nın cesedinin bulunmasının ardından Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından "Eylül'den sonra bugün de Leyla. Leyla'dan sonrası olmasın diye susmayacağız" paylaşımı yaptı.

KAYIP ÇOCUKLARIN ÖLÜM HABERİ TÜRKİYE'Yİ SARSTI

Son günlerde artan kayıp çocuk vakaları Türkiye'yi derinden sarstı. Özellikle Ankara Polatlı'da cansız bedeni bulunan Eylül ile Ağrı'da 18 gündür aranan Minik Leyla'nın kahreden ölüm haberi infial yarattı.

KÖYÜN 3 KİLOMETRE UZAKLIĞINDAKİ DEREDE BULUNDU

Ağrı'da dedesinin köyüne giden ve kaybolan minik Leyla'nın cesedi, köyün 3 kilometre uzaklığındaki derede bulundu.

EYLÜL'ÜN CANSIZ BEDENİ BABASININ TARLASINDA GÖMÜLÜ BULUNDU

8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, Ankara Polatlı'da 1 hafta boyunca arandı. Minik Eylül'ün cansız bedeni, babasının tarlasında bir elektrik direğinin altında gömülü bulundu. Acı haber, tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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