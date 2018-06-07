Galatasaray, Mario Balotelli ile ilgili herhangi bir transfer girişiminin olmadığını açıkladı.

Galatasaray, Mario Balotelli ile ilgili herhangi bir transfer girişiminin olmadığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon bitiren ve gelecek sezon Şampiyonlar Liginde mücadele edecek olan Galatasaray, yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu bağlamda özellikle son günlerde adı sıkça sarı-kırmızılı takımla anılan Mario Balotelli ile ilgili kulüpten bir açıklama geldi.

İŞTE RESMİ SİTEDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Mario Balotelli ile kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi veya görüşmesi olmamıştır.

Kaynak: haberinburada