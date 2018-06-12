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Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası!

GALATASARAY'DAN RADAMEL FALCAO BOMBASI!

Galatasaray, Fransa'nın Monaco ekibinde forma giyen 32 yaşındaki Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu transfer etmek istiyor.

Tarih : 12 Haziran 2018, 23:40
Puan Ver : Galatasaray'dan Radamel Falcao Bombası!(5/10)1

Gomis'in Çin'den aldığı tekliflerin ardından birçok isim gündeme geldi. Özellikle Mario Balotelli'yle Galatasaray'ın ciddi şekilde ilgilendiği ve oyuncuyla pazarlıklara başlandığı öne sürüldü. Ancak Ne Balotelli, ne İtalyanların yazdığı Andre Silva ne de Leicester City'nin Nijeryalı yıldızı Ahmed Musa… G.Saray'ın hedefinde tek bir isim var; o da Monaco'nun Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao… Bafe, Çin'e giderse Falcao da G.Saray'a gelecek.

KOLOMBİYALI MİLAN'I REDDETTİ

Manchester United ve Chelsea maceralarının ardından yeniden Monaco'ya dönen ve son iki yılda Fransa'da önemli işlere imza atan Kolombiyalı oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'yeni bir macera' istediğini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından Milan, Falcao için girişimlere başlamış ancak İtalyan ekibi Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği için Kolombiyalı bu teklife sıcak bakmamıştı. G.Saray Devler Ligi kozuyla Falcao'yu ikna etmeye yakın...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Dan  Radamel  Falcao  Bombası    haber

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