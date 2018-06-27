Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Muğdat Çelik ve geçtiğimiz sezon Inter'den kiralanan Nagatomo ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray, Muğdat Çelik ve Nagatomo ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray, Akhisarspor'da oynayan Muğdat Çelik ile anlaştı. Yarın, 28 yaşındaki futbolcu Sarı Kırmızılı kulüple antrenmana katılacak.

MUĞDAT'IN TERVCİHİ GALATASARAY OLDU

Akhisar'la sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan Muğdat, Anadolu takımlarından gelen tekliflere aldırış etmedi ve Galatasaray'ı tercih etti.

Muğdat Çelik bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 7 gol attı, 9 da asist yapma başarısı gösterdi. 28 yaşındaki oyuncu Akhisarspor formasıyla Türkiye Kupası kazanma başarısı göstermişti. Muğdat, Fenerbahçe ile oynanan finalde maçın yıldızı seçilmişti.

NAGATOMO, DÜNYA KUPASININ ARDINDAN TAKIMA KATILACAK

Geçtiğimiz sezon Inter'den kiralanan Nagatomo, Japonya'nın Rusya'da düzenlenen Dünya Kupasından sonra takıma katılacak

Kaynak: haberinburada