Adı Tuğberk Tanrıvermiş... 1989 doğumlu ve Avrupa'nın en genç Pro- Lisansına sahip antrenörü. 3 dil biliyor. İngilizce, Almanca ve İtalyanca... G.Saray'da Prandelli zamanı altyapıda göreve başladı. 2016-2017 sezonunda rekor puanla şampiyonluk yaşayınca Tudor onu yardımcısı yaptı. G.Saray'da altyapı hocası olarak göreve başladı Rekor puanla Türkiye Şampiyonluğu yaşadı... Tudor onu yardımcısı yaptı. Terim ise ekibine almadı...Bu sezon sonu da G.Saray'dan gönderildi. Roma ise uzun süredir takip ettiği genç antrenörü altyapısına transfer etti.

YENİ YAPILANMADA GÖREV YOK

Fotomaç'ın haberine göre; Tudor'un ekibine katılması Roma Sportif Direktörü Monchi'nin dikkatini çekti. İtalyan spor adamı Tuğberk Tanrıvermiş'i takibe aldı... Tudor gönderilince, Fatih Terim yeni yapılanmada onu ekibine dahil etmedi.

SÖZLEŞMESİ BİTİNCE KULÜPTEN AYRILDI

Sezon sonuna kadar maaşına almasına rağmen bir görev verilmedi. Sözleşmesi bittiğinde de gönderildi. Roma genç antrenörü hemen transfer etti. Altyapı sorumlularından biri yaptı. U15 takımını da ona teslim etti.

ROMA TARİHİNDE BİR İLK OLACAK

Roma tarihinde ilk kez bir yabancı antrenörün altyapıda görev yapacağı açıklandı. Monchi'nin Prandelli, Tudor ve Gomis'ten bilgi aldığı ve genç antrenöre ileride daha önemli görevler vereceği öğrenildi.

GOMIS'İ ÖZEL ÇALIŞTIRIYORDU

Avrupa'nın en genç pro-lisansına sahip olan Tuğberk Tanrıvermiş genç yaşta büyük bir sıçrama yaptı. Alt yapıdaki başarının ardından Galatasaray A Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevi üstlendi. Kısa zamanda da takımın sevilen isimlerinden biri haline geldi. Her idman sonrası Gomis'i özel olarak çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş, Fransız yıldızın performansını artırdı.

SOSYAL MEDYADAN SESSİZ SEDASIZ VEDA

29 yaşındaki genç antrenör önceki gün sosyal medya hesabından sessiz sedasız bir veda mesajı yayınladı. G.Saray taraftarına veda etti.

4 yıllık sözleşmesi sona eren genç antrenör, Instagram hesabından yayınladığı mesajında, "4 sezondur görev aldığım, çok sevdiğim kulübüm ile sözleşmein bittiğini ve ayrılmak zorunda kaldığımı üzelerek bildirmek isterim. Bu 4 sezonluk süreçte; rakip analist, altyapı antrenörü ve profesyonel yardımcı antrenörlüğü görevlerinde bulundum. Tek bir kötü günüm bile geçti diyemem çünkü içinde Galatasaray olan her şey çok güzel. Kimseye kırgın ya da kızgın değilim, sadece daha da hırslıyım." ifadelerini kullandı.

3 DİLİ ANADİLİ GİBİ KONUŞUYOR

Roma'da gelecek hafta göreve başlayacak olan Tuğberk Tanrıvermiş İngilizce, Almanca ve İtalyanca biliyor.

Kaynak: haberinburada