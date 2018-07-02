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Galatasaray'da şoke eden ayrılık!

GALATASARAY'DA ŞOKE EDEN AYRILIK!

Geçtiğimiz Mayıs ayında alacakları nedeniyle Galatasaray'a ihtarname çeken Oktay Mahmuti, sarı-kırmızılı ekip ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 19:20
Puan Ver : Galatasaray'da Şoke Eden Ayrılık!(9/10)5

Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Odeabank'ta önemli bir ayrılık yaşandı.

İlk olarak Çağlar Torun'un haberleştirdiği Eurohoops kaynaklarının da doğruladığı bilgiye göre başantrenör Oktay Mahmuti, Galatasaray Odeabank ile olan sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı.

Önümüzdeki sezon için ciddi bir bütçe kısıntısına gitmeyi planlayan Galatasaray Odeabank'ta Oktay Mahmuti'nin istediği transferlerin yapılamaması ve tecrübeli hocanın yönetimle yaşadığı fikir ayrılıkları ayrılığın zeminini hazırladı.

GELECEK SEZONUN DAHİL OLMAK ÜZERE KONTRATINDAKİ TÜM ÜCRETİ ALACAK

Göreve geldiği günden bu yana yalnızca bir maaş alan ve alacakları nedeniyle mayıs ayında kulübe ihtarname çeken Oktay Mahmuti, sözleşmesini fesih hakkı kazanmıştı. Bugün sözleşme feshini kulübe gönderen Mahmuti, gelecek sezon dahil olmak üzere kontratındaki geri kalan miktarı da alacak.

Sarı-kırmızılı ekip şu ana kadar yalnızca Gaziantep Basketbol'dan Erol Can Çinko'yu kadrosuna katmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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