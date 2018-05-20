GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI BAŞLADI
Spor Toto Süper Lig'i zirvede tamamlayarak 21. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarına başladı.
Türk Telekom Stadyumu'na gelen yaklaşık 35 bin taraftar, kutlamaları sabırsızlıkla beklerken, saatler tam 19.05'i gösterdiğinde coşku başladı.
Tribünlerden yakılan meşalelerle göz gözü görmezken, çalınan marşlara tribünler eşlik etti.
Kaynak: haberinburada
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