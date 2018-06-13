Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Cim-Bom ile Inter uzlaştı, yıldız futbolcunun bonservisi için 2,8 milyon euroya anlaşma sağlandı. Oyuncunun İtalyan kulübünün yöneticilerinden önünü açmaları konusunda ricacı olduğu, bunun da sarı-kırmızılıların işini kolaylaştırdığı dile getirildi.

BONSERVİS PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ

Galatasaray Yuto Nagatomo'nun işini bitirdi, Inter ile yaşanan bonservis problemi nihayet çözüldü.

Fatih Terim'in göreve başlaması sonrasında Galatasaray'a transfer edilen tek isim olan Japon futbolcu, 6 aylık kiralık sürecinde göz doldurmuştu. Bu nedenle oyuncunun bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılılar, Inter ile ilk görüşmeyi gerçekleştirmişti. Geçen hafta Milano'ya giden 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, İtalyan yetkililerle sıkı bir pazarlığa girişti.

Inter, Japon futbolcunun bonservisi için 4.5 milyon euro talebinde bulundu. Ancak Cim-Bom bunun pahalı olduğunu söyleyerek fiyatın daha aşağılara inmesini istedi. Kulüpler arasında yapılan görüşmelerde iş detaylara kalınca bu kez devreye Nagatomo girdi ve Galatasaray'ı istediğini dile getirdi. Bu konuda da İtalyan kulübünün yöneticilerinden önünü açmaları ricasında bulundu.

ZAM ALACAK MI?

Bunun üzerine İtalyanlar, Yuto Nagatomo'nun transferine razı oldu. Tarafların 2,8 milyon euroya anlaştıkları ifade edildi.

Sarı-kırmızılı formayla ligin ikinci yarısında 15 maça çıkan Japon futbolcu, üç de asist yaptı. Nagatomo, yarım sezon için 850 bin euro garanti para alırken, şampiyonluk için de 150 bin euro prim hakkı kazanmıştı. Yeni sözleşmede futbolcunun ücretinde zam yapılıp yapılmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kaynak: haberinburada