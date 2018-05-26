GALATASARAY'DA MUSTAFA CENGİZ YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ
Galatasara'ın Olağan Seçimli Gelen Kurulunda, en yakın rakibi Dursun Özbek'in 1051 oy önünde bulunan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekipte yeniden başkan oldu.
Galatasaray'da beklenen başkanlık seçimi bugün gerçekleşirken, oyların sayımına devam ediliyor. 20 sandıktan 16'sının sayıldığı sarı-kırmızılı camiada Mustafa Cengiz resmen başkan oldu.
4 SANDIK ÖNCESİ BAŞKANLIĞI GARANTİLEDİ
Açılan 16 sandık sonucunda 2062 oy alarak en yakın rakibi Dursun Özbek'le arasındaki oy farkını 1051'e yükselten Cengiz, kalan 4 sandıktaki 989 oyun tamamını Dursun Özbek'in alması halinde bile başkanlık koltuğuna oturmayı garantiledi.
Açılan 16 sandıkta toplam 3814 oy kullanılırken, bu oyların 2062'si Mustafa Cengiz'e gitti.
Bu sonuçla birlikte Cengiz, Galatasaray'da ocak ayında yapılan olağanüstü seçimli genel kurulun ardından bu seçimden de galibiyetle çıkarak başkanlık görevini sürdürdü.
MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ
Asil üyeler: Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan.
Yedek üyeler: Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru, İlber Aydemir
Kaynak: haberinburada
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