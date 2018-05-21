Hdp'li Sırrı Süreyya Önder: Aday Olmayacağım
15 Yıldır Su İçince Hastanelik Olan Yaşlı Adamın Sorununun, Psikolojik Olduğu Ortaya Çıktı
İzmir'de Fetö Davasında Karar: 104 Kişiye Ağırlaştırılmış Müebbet
Galatasaray'da İlk Ayrılık! Eşi Resmen Açıkladı
Teşhis Konulamayan Hastalık Yüzünden Biri 25, Diğeri 55 Kiloya Ulaştı!
Cesare Prandelli, Serie A Ekibi Sossuolo'nun Başına Geçiyor
Atatürk Havalimanı'nın Kapatılma Tarihi Belli Oldu!
Erdoğan Ve Yıldırım Genel Merkez'de! Liste Son Şeklini Alıyor
Sağanak Yağış Altında, Elinde Şemsiyesiyle Arabasını Yıkayan Vatandaş Güldürdü
Beşiktaş'la Anlaşan Demba Ba, Çin'den Gelen Teklife Evet Dedi
Bursaspor Başkanı Ali Ay: Batalla Fahri Elçimiz Olacak
Türkiye-İran Maçının Hakemi Belli Oldu
Kpss Başvurusunda Bugün Son Gün! Peki Başvuru Ücretleri Ne Kadar?
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Hastaneye Kaldırıldı
Chp'nin Aday Listesinde Yer Almayan Eren Erdem Ve Barış Yarkadaş'tan İlk Açıklama
Fıstıklı Baklavaya Alternatif Kayısılı Baklava Oldu
Ünlü Tenisçi Rafael Nadal Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Kutladı
Tüfekle Vurduğu Kişinin Ağabeyini Arayıp, Kardeşini Vurdum Gelin Alın Dedi
24 Haziran'da Oy Verilecek Yer Ve Sandıklar Yarın Belli Olacak
İzmir'in Göbeğinde Çocuğunu Zincire Vurup İşkence Etti!

Galatasaray'da ilk ayrılık! Eşi resmen açıkladı

GALATASARAY'DA İLK AYRILIK! EŞİ RESMEN AÇIKLADI

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Fransız kaleci Cedric Carasso'nun eşi şampiyonluk kutlamasında İstanbul'a veda edeceklerini duyurdu.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 14:40
Puan Ver : Galatasaray'da İlk Ayrılık! Eşi Resmen Açıkladı(6/10)2

Galatasaray'la sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalayan Cedric Carasso, şampiyonluk kutlamalarında eşiyle birlikte açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Cedric Carrasso'nun eşi Joy Carrasso, "İstanbul'dan ayrılacağımız için çok üzgünüz. Bu şehir ve insanlarını gerçekten çok özleyeceğiz. Galatasaray bizim için çok güzel bir deneyim olarak kalacak" ifadelerini kullandı. 36 yaşındaki Cedric Carrasso, Galatasaray'da 2 resmi maçta forma giymişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Da  İlk  Ayrılık  Eşi  Resmen  Açıkladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER