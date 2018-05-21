GALATASARAY'DA İLK AYRILIK! EŞİ RESMEN AÇIKLADI
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Fransız kaleci Cedric Carasso'nun eşi şampiyonluk kutlamasında İstanbul'a veda edeceklerini duyurdu.
Galatasaray'la sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalayan Cedric Carasso, şampiyonluk kutlamalarında eşiyle birlikte açıklamalarda bulundu.
"ÇOK ÜZGÜNÜZ"
Cedric Carrasso'nun eşi Joy Carrasso, "İstanbul'dan ayrılacağımız için çok üzgünüz. Bu şehir ve insanlarını gerçekten çok özleyeceğiz. Galatasaray bizim için çok güzel bir deneyim olarak kalacak" ifadelerini kullandı. 36 yaşındaki Cedric Carrasso, Galatasaray'da 2 resmi maçta forma giymişti.
Kaynak: haberinburada
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