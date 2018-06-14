GALATASARAY'DA İLK AYRILIK! 2 YILLIK İMZAYI ATTI
1. Lig ekiplerinden Boluspor, Galatasaray kadrosunda bulunan Umut Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Galatasaray'dan Umut Gündoğan ile anlaşma sağladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Umut Gündoğan ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla kamp döneminde imza töreni gerçekleştirileceği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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