Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth İle Görüşmesinin Detaylarını Anlattı: Dehşet Bir Hafızası Var
Bu Fotoğraf Abd'lileri De Rahatsız Etti
Galatasaray'da Donk Kararı Çıktı
Fetö'cü Önder Aytaç'ın Mısır Ve Nijerya'daki Görüntüleri Ortaya Çıktı
Zuhal Topal'ın Eşi Korhan Saygıner Vatandaşlıktan Çıkartıldı
Dövizdeki Hareketlilik Ankara'yı Alarma Geçirdi
Saadet Partisi'nden Che Guevara'lı Paylaşım!
İsrail, Gazze'de Hamas'a Ait İki Askeri Noktayı Vurdu
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fetö Operasyonu: 1 General 101 Subay İçin Gözaltı Kararı
Gözlerine İnanamadılar! Bahçelerinde Gömülü Kasadan Hazine Çıktı
Tottenham, Fenerbahçe'ye Kiraladığı Janssen'i Gözden Çıkardı
Galatasaray'da Serdar Aziz, Göztepe Maçında Sahaya Çıkacak
Mhp Baraj Altında Diyenlere Ateş Püskürdü: Anket Yaptıklarının 3 Katı Partiye Geliyor
19 Mayıs'ta Eylem Hazırlığındaki Dokuz Deaş'lı Gözaltına Alındı
Erdoğan: S-400'den Taviz Yok, Sizden Parayla Bile Silah Alamıyoruz
Akaryakıtta Ötv, Zam Ve İndirime Göre Ayarlanacak
Hindistan'da Kum Fırtınası Devam Ediyor: 1 Ölü, 13 Yaralı
Orhan Gencebay'ın Deodorant Reklamı Sosyal Medyada Olay Yarattı
Ali Şen, Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Kutladı
Final Maçına Damga Vuran Kare! Gözyaşlarıyla Sahayı Terk Etti

Galatasaray'da Donk kararı çıktı

GALATASARAY'DA DONK KARARI ÇIKTI

Galatasaray, Fatih Terim göreve geldikten sonra 11'in değişmez ismi olan Ryan Donk'a 1+1 yıllık teklifte bulunacak.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 10:50
Puan Ver : Galatasaray'da Donk Kararı Çıktı(5/10)1

Ligin ilk yarısını kadro dışı geçiren ve Fatih Terim göreve geldikten sonra 11'in değişmez ismi olan Ryan Donk'la yeni sözleşme yapılacak.

Kontratı sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuya, mevcut kazancı üzerinden yine 1.5 milyon Euro teklif edileceği öğrenildi.

Sözleşmenin 1+1 yıllık olacağı ve oynayacağı maç sayısına göre opsiyon maddesi ekleneceği bildirildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Da  Donk  Kararı  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER