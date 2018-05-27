GALATASARAY'DA DİKKAT ÇEKEN İSİM!
Galatasaray'da başkan adayı Ozan Korkut, kısa sürede önce adaylığını açıklamasına rağmen yaptığı büyük çıkış ve topladığı 632 oyla gelecek seçimler için umutlarını şimdiden yükseltti.
Galatasaray'da seçim geride kaldı, yeni başkan Mustafa Cengiz oldu. Ancak Ozan Korkut'un kısa bir süre önce adaylığını açıklamasına rağmen önemli oranda oy alması, sarı-kırmızılı camiada dikkat çeken diğer bir konu oldu.
KISA SÜREDE ÇOK FAZLA KİŞİ TARAFINDAN KABUL GÖRDÜ
Genç başkan adayının, söylemleri ve projeleriyle kısa sürede çok fazla kişi tarafından kabul gördüğünü seçim sonuçlarıyla kanıtladı.
44 yaşındaki Ozan Korkut'un aldığı oyların ardından bundan sonra sarı-kırmızılı camiada daha fazla sorumluluklar alması ve bir sonraki ilk seçime kadar ciddi şekilde çalışarak daha güçlü isim haline gelmesi bekleniyor.
Seçimin ardından "Herkes elinden geleni yaptı, hepimiz Galatasaraylıyız. Ekip arkadaşlarımla yarından itibaren çalışmaya başlayacağız. Galatasaray için her zaman yardıma hazırız." diyen Ozan Korkut, bir sonraki seçime hazırlanacağını net şekilde dile getirdi.
OZAN KORKUT'UN PROJELERİ NELERDİ?
Seçimden önce projelerini açıklayan Ozan Korkut, "Fatih Terim'i Sportif AŞ'de görmek istiyoruz. Galatasaray'ın satılacağı gibi laflar çıkıyor, biz buna müsaade etmeyiz. Biz, taraftarımızı müşteri olarak görmüyoruz. Galatasaray'ın amatör branşlarında küçülmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ben, Euroleague'de Galatasaray'ın şampiyon olmasını isteri. Galatasaray, her alanda ezeli rakibini geçmek zorundadır. Kulübümüzün kasasına şu ana kadar görmüş olduğu en iyi yönetimi sokacağım. Bu paradan daha önemlidir." diyerek sarı-kırmızılı camiaya umut vermişti.
Kaynak: haberinburada
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