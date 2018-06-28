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Galatasaray'da Ahmed Musa harekatı yeniden başladı

GALATASARAY'DA AHMED MUSA HAREKATI YENİDEN BAŞLADI

Galatasaray, Nijerya Milli Takımında forma giyen Ahmed Musa'nın kiralanması için yeniden teklifte bulunacak.

Tarih : 28 Haziran 2018, 13:40
Puan Ver : Galatasaray'da Ahmed Musa Harekatı Yeniden Başladı(10/10)6

Bafetimbi Gomis'e alternatif oluşturmak isteyen Cimbom, forvete aynı ayarda bir takviye yapmaya çalışıyor.

UEFA kriterlerini aşmamak için önceliğini kiralık isimlere veren sarı-kırmızılılar, Dünya Kupası öncesinde temaslarda bulunduğu ve olumlu yanıt aldığı Ahmed Musa için yeniden harekete geçiyor.

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcu için yakın zamanda yeniden teklifte bulunacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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