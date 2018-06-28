GALATASARAY'DA AHMED MUSA HAREKATI YENİDEN BAŞLADI
Galatasaray, Nijerya Milli Takımında forma giyen Ahmed Musa'nın kiralanması için yeniden teklifte bulunacak.
Bafetimbi Gomis'e alternatif oluşturmak isteyen Cimbom, forvete aynı ayarda bir takviye yapmaya çalışıyor.
UEFA kriterlerini aşmamak için önceliğini kiralık isimlere veren sarı-kırmızılılar, Dünya Kupası öncesinde temaslarda bulunduğu ve olumlu yanıt aldığı Ahmed Musa için yeniden harekete geçiyor.
Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcu için yakın zamanda yeniden teklifte bulunacak.
Kaynak: haberinburada
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