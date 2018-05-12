Sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da Serdar Aziz, Maicon, Sinan Gümüş ve Donk'un sarı kart sınırında olması teknik heyeti düşündürüyor.

Sarı-Kırmızılı ekipte Serdar Aziz, Maicon, Sinan Gümüş ve Donk kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmandaki Göztepe maçında forma giyemeyecekler.

Bu isimlere dikkatli olmaları konusunda teknik ekipten uyarı geldi.

İKİNCİ KEZ KAPIŞACAKLAR

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, bugüne kadar sadece 1 kez karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı ev sahibi ekibi 2-1 kazandı. Bu müsabakadan sonra Sarı- Kırmızılılar'da teknik direktör değişikliğine gidildi ve Igor Tudor'un yerine Fatih Terim geldi.

18 MAÇTIR EVİNDE NAMAĞLUP

Galatasaray, Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine yenilmiyor. Sarı- Kırmızılılar, son oynadığı 18 iç saha karşılaşmasında sadece 1 kez berabere kaldı. Aslan, evindeki son 11 mücadelede de rakiplerini mağlup etti. Aslan ayrıca içerideki son 7 maçın 5'inde kalesinde gol görmedi.

GALİBİYET SERİSİ VAR

Aslan ligdeki son 10 karşılaşmadan 25 puan topladı. Sarı-Kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 8 kez galip gelirken, 1 kez mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Aslan, son 4 maçta da sahadan 3 puanla ayrılan ekip oldu.

MUTLU SONA 4 PUAN KALDI

Yeni Malatyaspor maçında seyircisi önünde hata yapmak istemeyen Sarı- Kırmızılılar, şampiyonluk turunu son hafta İzmir'de atmayı hedefliyor. Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için bu 2 maçtan sadece 4 puan alması yetecek.

Kaynak: haberinburada