GALATASARAY'A ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİ KURASINDA TOTTENHAM ÇIKTI
Alman basınının hayali Şampiyonlar Ligi kurasında Galatasaray'ın rakipleri Porto, Tottenham Hotspur ve Monaco oldu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunda gruplarda yer alacak. Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri merak edilirken Alman basını muhtemel grupları yazdı.
Alman basınından Quotenmeter internet sitesinin haberine göre hayali bir kura çekimi yapıldı ve Galatasaray'ın rakipleri Porto, Tottenham Hotspur ile Monaco oldu.
Şampiyonlar Ligi yayınları ayrıca artık iki ayrı saat diliminde olacak ve Doğu Avrupa ülkelerinde müsabakalar 19.30'da başlayacak.
İşte Alman sitesinin hayali grupları...
A Grubu
Real Madrid
FC Shakhtar Donetsk
FC Schalke
Celtic
B Grubu
Manchester City
Roma
Spartak Moskova
AEK Athens
C Grubu
Juventus
Borussia Dortmund
Olympique Lyon
FC Brugge
D Grubu
FC Porto
Tottenham Hotspur
Monaco AS
Galatasaray
E Grubu
FC Barcelona
Napoli
Benfica Lizbon
FC Basel
Grup F
FC Bayern
Manchester United
CSKA Moskova
Dynamo Kiev
Grup G
Paris Saint-Germain
Atletico Madrid
Inter Milan
TSG Hoffenheim
Grubu H
Lokomotiv Moskova
FC Liverpool
FC Valensiya
PSV Eindhoven
Kaynak: haberinburada
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