Fransız Yüzücü Ben Lecomte Büyük Okyanus'u Yüzerek Geçme Denemesine Başladı
Demirtaş, Cezaevinde Sosyal Medya Üzerinden Basın Toplantısı Düzenleyecek
Fenerbahçe'de Duygusal Anlar, Kulübe Gelip Odasını Boşalttı
Çeyrek Altın 314 Lira, Cumhuriyet Bin 279 Lira
Vıp Araç Kullanan Sosyetenin Araçları Uber Zannedilerek Sık Sık Polis Çevirmesine Takılıyor
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Günde 100 Bin Hastaya Hizmet Verecek
Tesla Hissedarları Elon Musk Ve Kardeşini Görevden Almayı Oylayacak
Bbp De Bahçeli'nin Önerisinin Üstünü Neden Çizdi ?
Muharrem İnce, Okuduğu Şiirle Nazlı Çelik'i Kendine Hayran Bıraktı
Okullarda Yeni Dönem! 5 Milyon Öğrenciye Ücretsiz Yemek Verilecek
Müzedeki 10 Bin Yıllık Taş Mühürle, 6 Bin Yıllık Hayvan Figürü Buhar Oldu
Nijerya'da Boko Haram'dan Fazla Can Alan İnek Hırsızları Köye Saldırdı: 23 Ölü
Çakıcı, Hedefine Erdoğan'ı Koydu Ve Af Talebim Yok Dedi
Putin: Ab'nin Bölünmesi Gibi Bir Amacımız Yok
Cemil Barlas:Erdoğan'ın Diplomasını Fetö'cüler Yok Etti
Taksici-Uber Kavgası Tatil Cennetini Birbirine Kattı
Galatasaray'la Anlaşmasına Ramak Kaldı
Beşiktaş'tan Ayrılan Talisca İçin Sadece Çin Takımları Teklifte Bulundu
Galatasaray'a Piyango Vurdu
Ali Koç, Altyapıya Dünyaca Ünlü İsmi Getiriyor

GALATASARAY'A PİYANGO VURDU


Galatasaray'a piyango vurdu
Tarih : 05 Haziran 2018, 09:10
Puan Ver : Galatasaray'a Piyango Vurdu(6/10)2

Porto forması giyen Alex Telles'in 40 milyon euro serbest kalma maddesiyle Premier Lig'e transfer olması beklenirken, transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın da eli Telles'in satışından gelecek pay ile biraz olsun güçlenecek.

Yıldız oyuncuyu Porto'ya 6.5 milyon euroya satan Cimbom, bu transferden pay alacak. Telles, 40 milyon euroya satılırsa Aslan'ın kasasına 3,5 milyon euro girecek.

GALATASARAY EMRE MOR İÇİN BEKLİYOR

G.Saray, genç yıldız Emre Mor ile her konuda anlaşmaya vardı. Ancak kulübü Celta'nın vereceği karar merakla bekleniyor. İspanyol ekibi nihai kararını bu hafta açıklayacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  A  Piyango  Vurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER