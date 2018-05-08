GALATASARAY'A NAGATOMO MÜJDESİ!
Sol bek için Asamoah'ı kadrosuna katan Inter, gelecek sezon planından Nagatomo'yu çıkardı.
İtalya'nın önde gelen gazetelerinde La Gazzetta dello Sport, Juventus ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Asamoah'ın İnter'le 3 yıllık anlaşmaya vardığını yazdı.
Transferde Galatasaray'ın ilk hedefi Nagatomo. Asamoah ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştı ancak Gana'lı yıldız anlaşmaya uymadı ve Inter ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
NAGATOMO'NUN YOLU AÇILDI
Sol bek için Asamoah'ı kadrosuna katan Inter, gelecek sezon planından Nagatomo'yu çıkardı.
Haberde, Asamoah'ın senelik 3.5 milyon Euro kazanacağı yer alırken, bu gelişmeyle birlikte Nagatomo yolu da Aslan için açıldı.
Galatasaray, Dünya Kupası başlamadan 31 yaşındaki Japon futbolcunun bonservisini almayı planlıyor.
Kaynak: haberinburada
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