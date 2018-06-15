Galatasaray, geçtiğimiz sezonu Belçika ekibi Standard Liege'de kiralık olarak geçiren Luis Cavanda'nın bonservisini bu kulübe vermeye hazırlanıyor.

Bonservislerden elde edeceği gelirin çok önemli olduğu Galatasaray'a bir müjde Belçika'dan geldi.

Galatasaray, geçen sezonu Standard Liege'de kiralık olarak geçiren Luis Cavanda'nın bonservisini bu kulübüne vermeye hazırlanıyor.

GALATASARAY KAPIYI 1,5 M,LYON EURODA AÇTI

Belçika ekibinin, takımda sürekli olarak forma giyen tecrübeli futbolcu için sarı-kırmızılılara 1 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu bildirildi. Cim-Bom, 1,5 milyon eurodan kapıyı açarken, iki kulüp arasında anlaşmanın önümüzdeki günlerde olacağı vurgulandı.

Cavanda geçen sezon Standard Liege'de 33 resmi maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: haberinburada