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GALATASARAY ZORLU DEPLASMANDAN KAYIPSIZ DÖNDÜ!


Galatasaray zorlu deplasmandan kayıpsız döndü!
Tarih : 06 Mayıs 2018, 21:40
Puan Ver : Galatasaray Zorlu Deplasmandan Kayıpsız Döndü!(5/10)1

Spor Toto Süper Ligin 32. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Akhisarspor ile karşılaştı. Akhisar Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

GOMIS PENALTI KAÇIRDI

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 15. ve 18. dakikalarda Garry Rodrigues kaydetti. Akhisarspor tek sayısını, 51. dakikada Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golle buldu. Öte yandan Akhisarspor'da Soner Aydoğdu, 33. dakikada, Galatasaray'da ise Gomis 90+2. dakikada kazanılan penaltı atışından faydalanamadı. Bununla birlikte Akhisarspor'da Lukac, 90+1. dakikada kulübede kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Galatasaray üst üste 4. maçını kazandı, puanını 69 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Akhisarspor ise 36 puanla 14. sırada kaldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Akhisarspor ise deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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