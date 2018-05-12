GALATASARAY, YENİ MALATYASPOR'U KONUK EDİYOR! CANLI ANLATIM
Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.
CANLI ANLATIM
1' GOL! Galatasaray maça golle başladı. Defansın arasında giren Rodrigues topu kaptıktan sonra pasını verdi ve Belhanda topu boş kaleye yuvarladı.
1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Rodrigues, Sinan, Gomis
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Eren, Diallo, Azubuike, Aytaç, Adem, Boutaib
Kaynak: haberinburada
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