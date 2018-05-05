GALATASARAY YARI FİNALDE VEDA ETTİ!
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, CSM Volei Alba BLAJ takımına 3-1 mağlup olarak finale yükselme şansını kaybetti.
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Romanya'nın CSM Volei Alba BLAJ takımına 3-1 mağlup olarak finale yükselme şansını yitirdi. Rumen ekibi yarın finalde bir diğer temsilcimiz VakıfBank'ın rakibi olacak.
YARIN 3.LÜK MAÇINA ÇIKACAK
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Romanya'nın CSM Volei Alba BLAJ takımına 3-1 mağlup olarak finale yükselme şansını yitirdi. Sarı kırmızılılar yarın 3. lük maçına çıkacak.
Kaynak: haberinburada
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