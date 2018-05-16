GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ DOMENİCO CRİSCİTO, GENOA'YA TRANSFER OLDU
Transferde ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan İtalyan sol bek Domenico Criscito, Genoa'ya transfer oldu.
Transfer döneminde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Domenico Criscito, sürpriz bir kararla Serie A takımlarından Genoa'ya transfer oldu.
7 yıl Rus ekibi Zenit'te oynadıktan sonra sözleşmesini yenilemeyen İtalyan sol bek, Genoa ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
"SÖZÜMÜ TUTTUM, EVDEYİM"
Transferi Instagram hesabından duyuran Criscito, "16 yaşında futbola bu forma ile başladım. Genoa, bana futbolcu olma hayallerimi gerçekleştirme imkanı sundu. Buradan ayrılırken bir gün tekrar buluşacağız diye söz vermiştim. Şimdi o sözü tutuyorum. Artık eve geldim." paylaşımında bulundu.
31 yaşındaki sol bek, bu sezon Zenit formasıyla 40 maça çıkarken 6 gol ve 6 asist üretmişti. Criscito ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında Inter'in de ilgilendiği iddia ediliyordu.
Kaynak: haberinburada
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