GALATASARAY, SIRP FUTBOLCU ALEXANDAR MİTROVİC'İ GÜNDEMİNE ALDI
Gomis'in yerine ya da Gomis'in alternatifi olacak bir forvet almak isteyen Galatasaray, Sırbistan Milli Takımında forma giyen Alexandar Mitrovic'i listesine aldı.
Dünya Kupası'nda Sırbistan formasını giyen Alexandar Mitrovic'in Sarı-Kırmızılı kulübe teklif edildiği ortaya çıktı.
TERİM OLUMLU GÖRÜŞ BİLDİRDİ
Yaklaşık 1 hafta önce menajerlerin Galatasaray'ın kapısını çaldığı ve Mitrovic'i önerdiği belirlendi. Alınan bilgilere göre teknik direktör Fatih Terim yıldız futbolcu konusunda olumlu görüş bildirdi.
KISA SÜREDE TEKLİF YAPILACAK
Fotomaç'ın haberine göre; Yönetim, 23 yaşındaki golcüyle ilgili maliyet araştırmasını sürdürüyor... Galatasaray'ın kısa süre içinde satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Newcastle United kulübünün kapısını çalması bekleniyor.
ADA'DA ARADIĞINI BULAMADI
2015 yılında 18.5 milyon Euro karşılığında Anderlecht'ten Newcastle'a transfer lan Alexandar Mitrovic, Ada'da istediğini bulamadı. Sırp yıldız geçtiğimiz sezon bir alt lig takımı Fulham'da kiralık oynadı.
Kaynak: haberinburada
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