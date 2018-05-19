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Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarını iptal etti!

GALATASARAY, ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINI İPTAL ETTİ!

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluk kutlaması yapılmayacağını duyurdu.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 23:20
Puan Ver : Galatasaray, Şampiyonluk Kutlamalarını İptal Etti!(8/10)4

Süper Lig'de 34. haftada Göztepe'yi 1-0'lık skorla yenerek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluk kutlaması yapılmayacağı açıklandı

RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA YAPTI

Resmi siteden yapılan duyuruda gerekçe olarak, fiziki şartların elverişsizliği ve taraftar ile takımın güvenliği gösterildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"FİZİKİ ŞARTLAR VE GÜVENLİK NEDENİYLE KUTLAMA YAPILMAYACAK"

"Fiziki şartların elverişsizliği ve gerek taraftarımızın gerekse takımımızın güvenliği nedeniyle Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluk kutlaması yapılmayacaktır. Büyük Galatasaray taraftarına bu konu hakkında göstereceği hassasiyetten ötürü teşekkür ederiz"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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