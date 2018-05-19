GALATASARAY, ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINI İPTAL ETTİ!
Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluk kutlaması yapılmayacağını duyurdu.
Süper Lig'de 34. haftada Göztepe'yi 1-0'lık skorla yenerek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluk kutlaması yapılmayacağı açıklandı
RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA YAPTI
Resmi siteden yapılan duyuruda gerekçe olarak, fiziki şartların elverişsizliği ve taraftar ile takımın güvenliği gösterildi.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"FİZİKİ ŞARTLAR VE GÜVENLİK NEDENİYLE KUTLAMA YAPILMAYACAK"
"Fiziki şartların elverişsizliği ve gerek taraftarımızın gerekse takımımızın güvenliği nedeniyle Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluk kutlaması yapılmayacaktır. Büyük Galatasaray taraftarına bu konu hakkında göstereceği hassasiyetten ötürü teşekkür ederiz"
Kaynak: haberinburada
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