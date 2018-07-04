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Galatasaray; Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda Ve Maicon'un Satış Fiyatını Belirledi
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Galatasaray; Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un Satış Fiyatını Belirledi

GALATASARAY; MUSLERA, GOMİS, RODRİGUES, BELHANDA VE MAİCON'UN SATIŞ FİYATINI BELİRLEDİ

Galatasaray şampiyonlukta pay sahibi olan futbolcuların fiyatını belirledi. Sarı-kırmızılılar ayrıca Dünya Kupasında müthiş bir performans sergileyen Muslera için 20 milyon euro fiyat biçti.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 11:30
Puan Ver : Galatasaray; Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda Ve Maicon'un Satış Fiyatını Belirledi(8/10)4

Dünya Kupasında parlayan Muslera, şampiyonluğun mimarları Gomis, Rodrigues ve Belhanda transferin gözde isimleri. Maicon da teklif alan bir başka futbolcu. Ancak sarı-kırmızılılar hiçbir oyuncusunu belirlediği rakamların altına vermeyecek.

MAİCON

Aslan'ın mutlu sona ulaştığı sezonda 5 gol kaydeden Brezilyalı stopere de ilgi büyük. Hem ülkesinden hem de Uzakdoğu'dan teklifler alıyor. Brezilya'dan gelen teklifler düşük, Çin'den ise 4 milyon euro'ya yaklaşan öneriler var. Ancak Galatasaray tecrübeli stoperini bu rakamlara vermeye niyetli değil. Sarı-kırmızılılar, Maicon'un bonservisine ödedikleri 7 milyon euro'nun altına düşmüyor.

BELHANDA

Galatasaray yönetimi, Younes Belhanda'nın Dünya Kupası'nda Fas formasıyla parlamasını umut ediyordu. Fas kötü futbol oynamasa da kupaya erken veda etti. Belhanda da beklenilen performansın altında kaldı. Cimbom, ederini bulmadan 28 yaşındaki 10 numarasını satmaya sıcak bakmıyor. Arap kulüpleri ilgileniyor.

RODRİGUES

Şampiyonluğa 9 gol, 10 asistle müthiş katkı veren Garry Rodrigues kısa sürede Avrupa takımlarının ilgisini çekti. Premier Lig'den Newcastle United ve Everton'ın ilgilendiği ifade ediliyordu. Bu takımlardan net bir teklif gelmedi. Spartak Moskova ise Galatasaray'ın kapısını 9 milyon euro'luk teklifle çaldı. Ancak yönetimin 15 milyon euro'nun altındaki tekliflere kulakları kapalı.

GOMİS

Attığı 29 golle şampiyonluğu getiren taraftarın sevgilisi Bafetimbi Gomis'e menajeri Çin'den teklifler getirdi. Para kazanmak için oyuncusunu Uzakdoğu'ya götürmeye çalışıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Fransız yıldızın gitmesine tamamen karşı değil ancak bunun için uygun rakama ulaşılması gerekiyor. Bu da 10 milyon euro'nun aşağısında değil.

MUSLERA

Dünya Kupası gruplarını gol yemeden geçen Uruguaylı Muslera, Son 16 turu aşamasında Pepe'ye engel olamamıştı. Kupada bir kez daha güven tazeleyen tecrübeli eldivenin adı bir kez daha Premier Lig kulüpleriyle anılmaya başlandı. Galatasaray, 6 yıllık kaptanıyla yolları ayırmak istemiyor ancak 20 milyon euro'luk tekliflere de "hayır" demeyi düşünmüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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