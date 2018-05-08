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Galatasaray macerası sona erdi

GALATASARAY MACERASI SONA ERDİ

Galatasaray'ın sezon başında Karabükspor'dan transfer ettiği Iasmin Latovlevici'nin sözleşmesindeki opsiyon hakkı kalktı. Rumen oyuncu sezon sonu serbest kalıyor.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 18:20
Puan Ver : Galatasaray Macerası Sona Erdi(10/10)6

Galatasaray'ın sezon başında 550 bin euro bonservis ve 750 bin euro maaş karşılığında kadrosuna kattığı Iasmin Latovlevici ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. +1 yıllık kontratın geçerli olması için Rumen oyuncunun sezon boyunca Galatasaray formasıyla en az 18 resmi maça ilk 11'de başlaması gerekiyordu.

2 MAÇTA OYNASA BİLE SÖZLEŞMESİ UZAMAYACAK

Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda da 5 maçta forma giyen Iasmin Latovlevici'nin 18 maçta oynama ve dolayısıyla sözleşmesinin bir sezon daha uzama ihtimali ortadan kalktı. Latovlevici geri kalan 2 maçta oynasa bile 18 maç maddesini dolduramayacak ve sezon sonunda serbest kalacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Macerası  Sona  Erdi    haber

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