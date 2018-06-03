Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek Galatasaray kadrosuna yapacağı takviyeler için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in planlarından birinin mevcut kadronun yaş ortalamasını düşürmek olduğu öğrenildi. Sarı kırmızılıların gündeminde olduğu iddia edilen isimlerin bir çoğu genç yaşta ve potansiyeli son derece yüksek olan oyuncular.

LİSTENİN İLK SIRASINDA EMRE MOR VAR

Bonservisi Celta Vigo'da bulunan ve tecrübeli teknik adamın milli takımdan öğrencisi olan Emre Mor'un transfer listesinin ilk sırasında olduğu öne sürülürken, Galatasaray'ın İspanyol ekibinin kapısını 2 yıllık kiralama teklifiyle çalacağı iddia ediliyor.

GOMIS'E ALTERNATİF AHMED MUSA

Galatasaray'ın bu sezon müthiş bir performans çizen ve Türkiye Ligi'nde rekora imza atan Bafetimbi Gomis'e alternatif olabilecek isimler üzerinde de çalışmalar yapılırken, bu mevki için en güçlü aday Ahmed Musa...

Bonservisi İngiltere'nin Leicester City kulübünde bulunan 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu için sarı kırmızılıların kiralama formülünü devreye sokmak isteyeceği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada